Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Novartis auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 130 Franken belassen. Der Pharmakonzern habe bekanntgegeben, dass erste Ergebnisse seiner kardiovaskulären Studie zum Medikament Leqvio bei atherosklerotischen Herz-Kreislauf-Erkrankungen positiv ausgefallen seien, schrieb Trung Huynh in einer am Montag vorliegenden Studie. Den vollständigen Datensatz wolle Novartis im ersten Halbjahr 2027 veröffentlichen.

Aktienauswertung: Die Novartis-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Die Aktionäre schickten das Papier von Novartis nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie um 15:27 Uhr 0.7 Prozent auf 126.90 CHF. Hiermit hat das Finanzpapier noch einen Zuwachsspielraum von 2.44 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 869’676 Novartis-Aktien den Besitzer. Für die Aktie ging es seit Jahresanfang 2026 um 19.3 Prozent nach oben. Am 03.02.2027 werden die Kennzahlen für Q4 2026 voraussichtlich präsentiert.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.11.2026 / 08:24 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.11.2026 / 08:24 / EST



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