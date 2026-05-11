RBC Capital Markets: Sector Perform-Note für GEA-Aktie

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Gea nach Quartalszahlen mit einem Kursziel von 57 Euro auf "Sector Perform" belassen. Der Bericht des Anlagenbauers sei ein wenig besser als erwartet ausgefallen, schrieb Sebastian Kuenne am Montag in seiner ersten Reaktion. Den Auftragsbestand bezeichnete er als "gesund" und sieht Chancen für ein beschleunigtes Umsatzwachstum in den kommenden Quartalen.

Aktienauswertung: Die GEA-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Die GEA-Aktie musste um 11:50 Uhr Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 5.1 Prozent auf 56.20 EUR abwärts. Aufgrund dessen weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 1.42 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. 170’642 GEA-Aktien wechselten zuletzt via XETRA den Besitzer. Seit Anfang des Jahres 2026 fiel die Aktie um 0.6 Prozent zurück. Die kommenden Q1 2026-Ergebnisse werden voraussichtlich am 11.05.2026 veröffentlicht.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.05.2026 / 02:19 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.05.2026 / 02:19 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.