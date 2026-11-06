RBC Capital Markets: Outperform-Note für UBS-Aktie

Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für UBS von 44 auf 50 Franken angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Nach der Integration der Credit Suisse stehe bei der Grossbank jetzt Beschleunigung auf dem Plan, schrieb Anke Reingen in ihrem am Freitag vorliegenden Kommentar. Sie geht davon aus, dass der Schwerpunkt der nächsten Phase darauf liegen wird, die bestehenden Rahmenbedingungen besser zu nutzen. Die Expertin erwartet einen weiteren Anstieg der Aktienrendite.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der UBS-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Aktie verlor um 11:50 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0.5 Prozent auf 39.70 CHF. Somit verfügt der Anteilsschein noch über einen Wachstumsspielraum von 25.94 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 2’023’823 UBS-Aktien den Besitzer. Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 10.2 Prozent zu Buche. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte UBS am 03.02.2027 vorlegen.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 18:21 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / 00:45 / EST



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.