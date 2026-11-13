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13.11.2026 09:39:03
RBC Capital Markets: Outperform für Richemont-Aktie
Die Richemont-Aktie wurde von RBC Capital Markets genau analysiert. Die folgenden Ergebnisse wurden ermittelt.
Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Richemont nach Zahlen mit einem Kursziel von 220 Franken auf "Outperform" belassen. Der Luxuskonzern habe im ersten Geschäftshalbjahr die Erwartungen mit seinem operativen Gewinn (Ebit) um drei Prozent übertroffen, schrieb Piral Dadhania am Freitag. Das Umsatzwachstum sei im zweiten Geschäftsquartal auf Konzernebene gesund gewesen - trotz leichter Verfehlung der Erwartungen im Schmuckbereich.
Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Richemont-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung
Die Richemont-Aktie notierte um 09:22 Uhr im SIX SX-Handel in Rot und verlor 7.8 Prozent auf 162.40 CHF. Also weist das Papier noch eine Entwicklungsmöglichkeit von 35.47 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 490’611 Richemont-Aktien. Seit Beginn des Jahres 2026 sank die Aktie um 3.2 Prozent. Für das laufende Jahresviertel Q2 2027 wird am 13.11.2026 mit der Vorlage der Kennzahlen gerechnet.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2026 / 02:27 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2026 / 02:27 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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