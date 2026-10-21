RBC Capital Markets: Outperform für Richemont - Aktie leichter

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Richemont vor Zahlen zum ersten Geschäftshalbjahr auf "Outperform" mit einem Kursziel von 220 Franken belassen. Seine Prognose für das organische Umsatzwachstum belaufe sich auf 15,6 Prozent und entspreche der Konsensschätzung, schrieb Piral Dadhania in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die Profitabilität (Ebit-Marge) des Uhren- und Schmuckkkonzerns schätzt er auf 23 Prozent und damit leicht über der durchschnittlichen Markterwartung.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Richemont-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Richemont-Aktie musste um 11:04 Uhr Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0.3 Prozent auf 175.40 CHF abwärts. Somit verfügt der Anteilsschein noch über ein Aufwärtspotenzial von 25.43 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Im heutigen Handel wurden bisher 36’248 Richemont-Aktien umgesetzt. Das Papier gewann seit Jahresanfang 2026 4.6 Prozent. Die Quartalsbilanz für Q2 2027 wird am 13.11.2026 erwartet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 20.10.2026 / 17:32 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.10.2026 / 00:45 / EDT



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