RBC Capital Markets: Outperform für GEA-Aktie

Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Gea von 76 auf 79 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Der Anlagenbauer habe eine sehr starke Auftragsdynamik verzeichnet im dritten Quartal, schrieb Sebastian Kuenne am Mittwoch in seinem Resümee zum Bericht. Mit Blick auf 2027 hebt er die Chancen im Geschäft mit der Pharmabranche hervor.

Aktienauswertung: Die GEA-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Die Aktie notierte um 15:03 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0.9 Prozent auf 72.85 EUR zu. Hiermit hat das Papier noch Spielraum von 8.44 Prozent nach oben bezogen auf das festgelegte Kursziel. 56’117 GEA-Aktien wechselten zuletzt via XETRA den Besitzer. Seit Beginn des Jahres 2026 ging es für das GEA-Papier um 28.9 Prozent aufwärts. Experten erwarten, dass GEA am 04.03.2027 die Q4 2026-Bilanz vorlegt.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / EDT



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