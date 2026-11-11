RBC Capital Markets: Henkel vz-Aktie erhält Sector Perform

Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Henkel von 80 auf 82 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Analyst Andy Jones passte seine Schätzungen am Mittwoch an den Quartalsbericht der Düsseldorfer mitsamt erhöhter Umsatzprognose an.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Henkel vz-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Die Henkel vz-Aktie wies um 12:30 Uhr Verluste aus. Im XETRA-Handel ging es für das Papier um 0.5 Prozent auf 86.90 EUR abwärts. Also weist das Papier noch Abwärtsspielraum von 5.64 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 64’506 Henkel vz-Aktien. Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte die Henkel vz-Aktie um 29.1 Prozent. Die nächsten Quartalszahlen für Q4 2026 wird Henkel vz voraussichtlich am 08.03.2027 präsentieren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.