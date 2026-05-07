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Henkel vz. Aktie 335910 / DE0006048432

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Papier unter der Lupe 07.05.2026 10:58:44

RBC Capital Markets: Henkel vz-Aktie erhält Sector Perform

RBC Capital Markets: Henkel vz-Aktie erhält Sector Perform

Henkel vz-Papier wurde von RBC Capital Markets-Analyst Wassachon Udomsilpa genau analysiert. Hier sind die festgestellten Erkenntnisse.

Henkel vz.
60.94 CHF 4.97%
Kaufen Verkaufen

Die kanadische Bank RBC hat Henkel nach Quartalszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 73 Euro belassen. Der Konsumgüterkonzern habe ein ordentliches Wachstum berichtet und damit die Erwartungen übertroffen, schrieb Wassachon Udomsilpa am Donnerstag in einer ersten Reaktion. Zudem erwarte Henkel aus Übernahmen und Veräusserungen positive Auswirkungen im niedrigen einstelligen Prozentbereich und habe damit die diesbezüglichen Erwartungen konkretisiert.

Aktieninformation im Fokus: Die Henkel vz-Aktie ausführlich analysiert am Tag der RBC Capital Markets-Empfehlung

Um 10:42 Uhr konnte die Aktie von Henkel vz zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 4.8 Prozent auf 66.38 EUR. Hiermit hat das Finanzpapier noch einen Zuwachsspielraum von 9.97 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt stieg das Handelsvolumen via XETRA auf 279’038 Henkel vz-Aktien. Das Papier büsste seit Beginn des Jahres 2026 1.4 Prozent ein. Henkel vz dürfte die Quartalsergebnisse für Q1 2026 voraussichtlich am 07.05.2026 präsentieren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 01:55 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 01:55 / EDT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.


Bildquelle: gopixa / Shutterstock.com,Henkel AG
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