Siemens Energy Aktie 56635536 / DE000ENER6Y0
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09.10.2026 12:07:46
RBC Capital Markets gibt Siemens Energy-Aktie Outperform
Die detaillierte Analyse des Siemens Energy-Papiers wurde von RBC Capital Markets-Analyst Mark Fielding durchgeführt.
Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Siemens Energy vor Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 200 Euro belassen. Die Umsatzdynamik im Industriegütersektor verbessere sich trotz konjunktureller Risiken, schrieb Mark Fielding in einer Sektorstudie am Freitag. Das sollte sich im abgelaufenen Quartal fortgesetzt haben. Und es dürfte sich auch in den Aussagen zu 2027 widerspiegeln, trotz fortgesetzter Zurückhaltung der Unternehmen. Bei Siemens Energy erwartet der Experte das operative Ergebnis (Ebita) über der Konsensschätzung.
Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die Siemens Energy-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung
Die Siemens Energy-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:51 Uhr in Grün und gewann 1.7 Prozent auf 144.98 EUR. Somit hat die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 37.95 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Der Tagesumsatz der Siemens Energy-Aktie belief sich zuletzt auf 337’080 Aktien. Die Aktie kletterte seit Beginn des Jahres 2026 um 20.9 Prozent. Die Ergebnisse für Q4 2026 dürfte Siemens Energy am 11.11.2026 vorlegen.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2026 / 00:29 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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