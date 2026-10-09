RBC Capital Markets gibt Siemens-Aktie Sector Perform

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Siemens vor Quartalszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 280 Euro belassen. Die Umsatzdynamik im Industriegütersektor verbessere sich trotz konjunktureller Risiken, schrieb Mark Fielding in einer Sektorstudie am Freitag. Das sollte sich im dritten Quartal fortgesetzt haben. Und es dürfte sich auch in den Aussagen zu 2027 widerspiegeln, trotz fortgesetzter Zurückhaltung der Unternehmen. Bei Siemens entwickelten sich die Segmente Smart Infrastructure und Digital Industries gut.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Siemens-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Siemens-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:51 Uhr verteuerte sich das Papier um 2.5 Prozent auf 270.90 EUR. Infolgedessen zeigt der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 3.36 Prozent in Relation zum festgesetzten Kursziel. Von der Siemens-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 143’599 Stück gehandelt. Für die Aktie ging es seit Jahresbeginn 2026 um 15.7 Prozent aufwärts. Voraussichtlich am 12.11.2026 dürfte Siemens Anlegern einen Blick in die Q4 2026-Bilanz gewähren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2026 / 00:29 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2026 / 00:45 / EDT



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