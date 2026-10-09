Rheinmetall Aktie 345850 / DE0007030009
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09.10.2026 11:58:44
RBC Capital Markets gibt Rheinmetall-Aktie Outperform
Hier sind die Ergebnisse nach der intensiven Analyse des Rheinmetall-Papiers durch RBC Capital Markets-Analyst Mark Fielding.
Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Rheinmetall vor Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 1600 Euro belassen. Die Umsatzdynamik im Industriegütersektor verbessere sich trotz konjunktureller Risiken, schrieb Mark Fielding in einer Sektorstudie am Freitag. Das sollte sich im dritten Quartal fortgesetzt haben. Und es dürfte sich auch in den Aussagen zu 2027 widerspiegeln, trotz fortgesetzter Zurückhaltung der Unternehmen. Bei Rheinmetall dürfte das Quartal von einem starken Auftragseingang geprägt gewesen sein.
Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die Rheinmetall-Aktie am Tag der Analyse
Die Aktie verlor um 11:42 Uhr in der XETRA-Sitzung 0.6 Prozent auf 929.70 EUR. Also hat der Aktienanteil noch Spielraum von 72.10 Prozent nach oben, gemessen am festgelegten Kursziel. Bisher wurden heute 63’501 Rheinmetall-Aktien gehandelt. Für das Papier ging es seit Jahresbeginn 2026 um 39.8 Prozent nach unten. Die Rheinmetall-Bilanz für Q3 2026 wird am 05.11.2026 erwartet.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2026 / 00:29 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.10.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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