Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’329 0.8%  SPI 20’078 0.7%  Dow 51’768 0.1%  DAX 24’938 0.7%  Euro 0.9304 0.1%  EStoxx50 6’256 0.7%  Gold 4’050 0.0%  Bitcoin 52’662 -0.9%  Dollar 0.8184 0.2%  Öl 98.1 -2.6% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
Nestlé3886335UBS24476758Roche149905998Partners Group2460882Novartis1200526Rheinmetall345850Lonza1384101
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Intel-Aktie kräftig im Aufwind: Umsatz und Gewinn sprengen alle Erwartungen
Barclays Capital: Overweight für RWE-Aktie
American Express-Aktie sackt dennoch ab: Umsatzziel angehoben
Deutsche Bank AG: Nestlé-Aktie erhält Hold
Munich Re auf Erfolgskurs: Vorläufige Zahlen übertreffen Konsens - Aktie gibt nach
Suche...
Plus500 Depot

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie 341960 / DE0008430026

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Aktie im Blick 24.07.2026 15:19:44

RBC Capital Markets gibt Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie Sector Perform

RBC Capital Markets gibt Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie Sector Perform

Hier sind die Ergebnisse nach der intensiven Analyse des Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Papiers durch RBC Capital Markets-Analyst Ben Cohen.

Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft
469.84 CHF 1.18%
Kaufen Verkaufen

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Munich Re nach vorläufigen Quartalszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 490 Euro belassen. Der Nettogewinn des Rückversicherers habe die Konsensschätzung deutlich übertroffen, schrieb Ben Cohen in einer am Freitag vorliegenden ersten Reaktion. Die hohen Gewinne dürften aber im Gegenzug weiter auf die erzielbaren Rückversicherungsprämien drücken.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie notierte um 15:03 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0.4 Prozent auf 504.00 EUR. Somit hat die Aktie noch Spielraum nach unten: 2.78 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Zuletzt wechselten via XETRA 220’620 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien den Besitzer. Das Papier fiel seit Jahresbeginn 2026 um 6.1 Prozent zurück. Die kommenden Q2 2026-Ergebnisse werden voraussichtlich am 07.08.2026 veröffentlicht.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 24.07.2026 / 07:48 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2026 / 07:48 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.


Bildquelle: photobyphm / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Georg Fischer: Traditionskonzern mit Zukunftspotenzial

Das Unternehmen verbindet mehr als 200 Jahre Historie mit Trendmärkten wie Halbleiter und Rechenzentren. Starke Halbjahreszahlen und ein kräftiger Auftragseingang haben nun auch der Aktie neuen Schwung verliehen.

Weiterlesen!