Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktie 341960 / DE0008430026
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24.07.2026 15:19:44
RBC Capital Markets gibt Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie Sector Perform
Hier sind die Ergebnisse nach der intensiven Analyse des Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Papiers durch RBC Capital Markets-Analyst Ben Cohen.
Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Munich Re nach vorläufigen Quartalszahlen auf "Sector Perform" mit einem Kursziel von 490 Euro belassen. Der Nettogewinn des Rückversicherers habe die Konsensschätzung deutlich übertroffen, schrieb Ben Cohen in einer am Freitag vorliegenden ersten Reaktion. Die hohen Gewinne dürften aber im Gegenzug weiter auf die erzielbaren Rückversicherungsprämien drücken.
Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse
Die Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktie notierte um 15:03 Uhr im XETRA-Handel in Rot und verlor 0.4 Prozent auf 504.00 EUR. Somit hat die Aktie noch Spielraum nach unten: 2.78 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Zuletzt wechselten via XETRA 220’620 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft-Aktien den Besitzer. Das Papier fiel seit Jahresbeginn 2026 um 6.1 Prozent zurück. Die kommenden Q2 2026-Ergebnisse werden voraussichtlich am 07.08.2026 veröffentlicht.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.07.2026 / 07:48 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.07.2026 / 07:48 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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