RBC Capital Markets gibt GEA-Aktie Outperform

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Gea nach Zahlen mit einem Kursziel von 76 Euro auf "Outperform" belassen. Die Auftragsentwicklung bei dem Maschinenbauer habe im dritten Quartal die Erwartungen übertroffen, schrieb Sebastian Kuenne am Montag. Der berichtete Gewinn je Aktie habe allerdings wegen Effekten der Restrukturierung die Erwartungen verfehlt.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die GEA-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Die GEA-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 11:21 Uhr verteuerte sich das Papier um 0.5 Prozent auf 69.70 EUR. Also weist das Papier noch ein Aufwärtspotenzial von 9.04 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Bisher wurden via XETRA 64’773 GEA-Aktien gekauft oder verkauft. Das Papier stieg seit Jahresanfang 2026 um 23.3 Prozent. Mit der Quartalsbilanzvorlage von GEA wird am 09.11.2026 gerechnet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.11.2026 / 03:10 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.11.2026 / 03:10 / EST



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