RBC Capital Markets gibt EON SE-Aktie Sector Perform

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Eon mit einem Kursziel von 19 Euro auf "Sector Perform" belassen. Die Neunmonatszahlen hätten den Erwartungen entsprochen, schrieb Alexander Wheeler am Mittwochmorgen.

Aktienbewertung im Detail: Die EON SE-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Die EON SE-Aktie musste um 15:12 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1.3 Prozent auf 18.90 EUR. Also weist das Papier noch eine Entwicklungsmöglichkeit von 0.53 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Zuletzt wechselten via XETRA 2’555’175 EON SE-Aktien den Besitzer. Auf Jahressicht 2026 stieg der Anteilsschein um 20.8 Prozent. EON SE dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 11.11.2026 präsentieren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / EDT



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