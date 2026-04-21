Beiersdorf Aktie 324660 / DE0005200000
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Analyse im Blick
|
21.04.2026 10:07:44
RBC Capital Markets gibt Beiersdorf-Aktie Underperform
RBC Capital Markets-Analyst Wassachon Udomsilpa hat eine ausführliche Untersuchung des Beiersdorf-Papiers durchgeführt.
Die kanadische Bank RBC hat Beiersdorf nach Quartals-Umsatzzahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Der Konsumgüterkonzern habe die bereits gedämpften Erwartungen verfehlt, schrieb Wassachon Udomsilpa am Dienstag in einer ersten Reaktion. Einmal mehr sei das überraschend schwache Wachstum bei Nivea für die Schwäche im Consumer-Bereich verantwortlich. Den Ausblick für diesen habe Beiersdorf zwar bestätigt, und die Marke La Prairie habe dank der weiter starken Dynamik in China ein solides Umsatzwachstum gezeigt. Doch der Massenmarkt bleibe wohl herausfordernd.
Aktienauswertung: Die Beiersdorf-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen
Die Beiersdorf-Aktie musste um 09:51 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1.6 Prozent auf 76.12 EUR. Also weist das Papier noch ein Abwärtsrisiko von 8.04 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Im heutigen Handel wurden bisher 177’675 Beiersdorf-Aktien umgesetzt. Für das Papier ging es seit Anfang des Jahres 2026 um 18.7 Prozent abwärts. Voraussichtlich am 05.08.2026 dürfte Beiersdorf Anlegern einen Blick in die Q2 2026-Bilanz gewähren.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 21.04.2026 / 02:28 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.04.2026 / 02:28 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Nachrichten zu Beiersdorf AG
|
09:30
|Beiersdorf-Aktie verliert dennoch: Prognose steht trotz schwachem Q1 (Dow Jones)
|
09:28
|Aufschläge in Frankfurt: LUS-DAX zum Start des Dienstagshandels mit grünem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
09:28
|Aufschläge in Frankfurt: DAX zum Handelsstart mit positivem Vorzeichen (finanzen.ch)
|
08:03
|Beiersdorf mit deutlich rückläufigem Umsatz zum Jahresauftakt (AWP)
|
20.04.26
|Schwache Performance in Frankfurt: LUS-DAX präsentiert sich letztendlich leichter (finanzen.ch)
|
20.04.26
|LUS-DAX aktuell: LUS-DAX schwächer (finanzen.ch)
|
20.04.26
|Börse Frankfurt in Rot: LUS-DAX verbucht mittags Abschläge (finanzen.ch)
|
20.04.26
|DAX 40-Papier Beiersdorf-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Beiersdorf von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.ch)
Analysen zu Beiersdorf AG
|09:16
|Beiersdorf Underperform
|RBC Capital Markets
|14.04.26
|Beiersdorf Overweight
|Barclays Capital
|13.04.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|31.03.26
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|31.03.26
|Beiersdorf Neutral
|UBS AG
|09:16
|Beiersdorf Underperform
|RBC Capital Markets
|14.04.26
|Beiersdorf Overweight
|Barclays Capital
|13.04.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|31.03.26
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|31.03.26
|Beiersdorf Neutral
|UBS AG
|14.04.26
|Beiersdorf Overweight
|Barclays Capital
|13.04.26
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|27.03.26
|Beiersdorf Overweight
|Barclays Capital
|20.03.26
|Beiersdorf Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|04.03.26
|Beiersdorf Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:16
|Beiersdorf Underperform
|RBC Capital Markets
|18.03.26
|Beiersdorf Underperform
|RBC Capital Markets
|10.03.26
|Beiersdorf Underperform
|RBC Capital Markets
|04.03.26
|Beiersdorf Sell
|UBS AG
|03.03.26
|Beiersdorf Sell
|UBS AG
|31.03.26
|Beiersdorf Hold
|Jefferies & Company Inc.
|31.03.26
|Beiersdorf Neutral
|UBS AG
|27.03.26
|Beiersdorf Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|23.03.26
|Beiersdorf Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.03.26
|Beiersdorf Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
Prognosen für Gold, Silber und Öl – Wo stehen die Rohstoffe?
Die wichtigsten Themen im Video:
Gold – sicherer Hafen oder überbewertet?
– Warum Gold trotz Korrektur weiterhin stabil bleibt
– Welche Rolle Geopolitik (z. B. Iran-Konflikt) spielt
– Wie sich Marktmechanismen anders entwickeln als im „Lehrbuch“
Silber – der unterschätzte Gewinner?
– Doppelfunktion als Edelmetall & Industriemetall
– Warum Silber weiterhin Aufholpotenzial gegenüber Gold hat
– Bedeutung der Gold-Silber-Ratio
Lieferketten & kritische Rohstoffe
– Warum Versorgungssicherheit immer wichtiger wird
– Welche Rohstoffe künftig besonders gefragt sind (z. B. Kupfer, Uran, Düngemittel)
– Wie geopolitische Spannungen Preise beeinflussen
️ Ölmarkt vor neuer Preiswelle?
– Auswirkungen der Strasse von Hormus & geopolitischer Risiken
– Warum steigende Energiepreise wahrscheinlich sind
– Chancen für Investoren im Rohstoffsektor
Rohstoffe 2026 – das grosse Bild
– Warum ein starkes Rohstoffjahr erwartet wird
– Welche Faktoren (Inflation, Zinsen, Politik) entscheidend sind
– Strategien für Anleger: langfristig denken statt kurzfristig reagieren
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside Fonds
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI leichter -- DAX fester -- Asiens Börsen in Grün
Der heimische Aktienmarkt verzeichnet im Dienstagshandel Verluste, wohingegen der deutsche Leitindex anzieht. Die Börsen in Fernost ziehen am Dienstag an.