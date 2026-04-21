RBC Capital Markets gibt Beiersdorf-Aktie Underperform

Die kanadische Bank RBC hat Beiersdorf nach Quartals-Umsatzzahlen auf "Underperform" mit einem Kursziel von 70 Euro belassen. Der Konsumgüterkonzern habe die bereits gedämpften Erwartungen verfehlt, schrieb Wassachon Udomsilpa am Dienstag in einer ersten Reaktion. Einmal mehr sei das überraschend schwache Wachstum bei Nivea für die Schwäche im Consumer-Bereich verantwortlich. Den Ausblick für diesen habe Beiersdorf zwar bestätigt, und die Marke La Prairie habe dank der weiter starken Dynamik in China ein solides Umsatzwachstum gezeigt. Doch der Massenmarkt bleibe wohl herausfordernd.

Aktienauswertung: Die Beiersdorf-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen

Die Beiersdorf-Aktie musste um 09:51 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 1.6 Prozent auf 76.12 EUR. Also weist das Papier noch ein Abwärtsrisiko von 8.04 Prozent im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Im heutigen Handel wurden bisher 177’675 Beiersdorf-Aktien umgesetzt. Für das Papier ging es seit Anfang des Jahres 2026 um 18.7 Prozent abwärts. Voraussichtlich am 05.08.2026 dürfte Beiersdorf Anlegern einen Blick in die Q2 2026-Bilanz gewähren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 21.04.2026 / 02:28 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.04.2026 / 02:28 / EDT





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