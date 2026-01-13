RBC Capital Markets gibt ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie Sector Perform

Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für ABB von 54 auf 55 Franken angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Ein Analystenteam um Mark Fielding stellte sich in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie die Frage, ob es in diesem Jahr im Sektor der Kapitalgüter die Erholung geben wird, die man sich im zweiten Halbjahr verspreche. Das Wirtschaftsumfeld bleibe aber unsicher und so dürften die Ausblicke in der Branche nicht besonders optimistisch klingen. Weil die Bewertungen im Sektor nicht generell günstig seien, sollten Anleger bei Einzelwerten selektiv vorgehen. Seine Favoriten sind Metso, Weir, Siemens Energy, Rotork, Rolls-Royce und Melrose.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie am Tag der Analyse

Kaum Ausschläge verzeichnete die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie im SIX SX-Handel und tendierte um 14:33 Uhr bei 60.64 CHF. Also hat der Aktienanteil noch Abwärtsspielraum von 9.30 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Bisher wurden heute 306’340 ABB (Asea Brown Boveri)-Aktien gehandelt. Die Vorlage der Q4 2025-Finanzkennzahlen wird am 29.01.2026 erwartet.

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2026 / 19:48 / EST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.01.2026 / 00:45 / EST



