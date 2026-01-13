Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Investment-Tipp 13.01.2026 14:49:44

RBC Capital Markets gibt ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie Sector Perform

Hier sind die Ergebnisse nach der intensiven Analyse des ABB (Asea Brown Boveri)-Papiers durch RBC Capital Markets-Analyst Mark Fielding.

ABB
60.50 CHF -0.13%
Kaufen Verkaufen

Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für ABB von 54 auf 55 Franken angehoben und die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Ein Analystenteam um Mark Fielding stellte sich in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie die Frage, ob es in diesem Jahr im Sektor der Kapitalgüter die Erholung geben wird, die man sich im zweiten Halbjahr verspreche. Das Wirtschaftsumfeld bleibe aber unsicher und so dürften die Ausblicke in der Branche nicht besonders optimistisch klingen. Weil die Bewertungen im Sektor nicht generell günstig seien, sollten Anleger bei Einzelwerten selektiv vorgehen. Seine Favoriten sind Metso, Weir, Siemens Energy, Rotork, Rolls-Royce und Melrose.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie am Tag der Analyse

Kaum Ausschläge verzeichnete die ABB (Asea Brown Boveri)-Aktie im SIX SX-Handel und tendierte um 14:33 Uhr bei 60.64 CHF. Also hat der Aktienanteil noch Abwärtsspielraum von 9.30 Prozent, gemessen am festgelegten Kursziel. Bisher wurden heute 306’340 ABB (Asea Brown Boveri)-Aktien gehandelt. Die Vorlage der Q4 2025-Finanzkennzahlen wird am 29.01.2026 erwartet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.01.2026 / 19:48 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.01.2026 / 00:45 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.


Bildquelle: Vitaly Korovin / Shutterstock.com