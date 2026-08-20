Siemens Energy Aktie 56635536 / DE000ENER6Y0
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20.08.2026 11:49:44
RBC Capital Markets bescheinigt Outperform für Siemens Energy-Aktie
Das Siemens Energy-Papier wurde einer genauen Prüfung durch RBC Capital Markets-Analyst Mark Fielding unterzogen.
Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Siemens Energy von 210 auf 200 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Mark Fielding zog am Donnerstag nach der Berichtssaison im Kapitalgütersektor das Fazit, dass das zweite Quartal das stärkste seit drei Jahren gewesen sei. Das Wachstum werde weiterhin vom Rechenzentren-Ausbau für KI und der Luft- und Raumfahrtindustrie angeführt, aber auch in der Breite habe sich die Branchendynamik verbessert. Reizvoll seien vor diesen Hintergründen die Aktien von Schneider Electric, Siemens Energy, Melrose, Metso und Weir. Als eher zyklisch attraktiv wertete er Daimler Truck und Vesuvius.
Aktienbewertung im Detail: Die Siemens Energy-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse
Um 11:33 Uhr ging es für die Siemens Energy-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0.2 Prozent auf 154.02 EUR. Daher zeigt die Aktie noch ein Aufwärtspotenzial von 29.85 Prozent gemessen am festgelegten Kursziel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 232’233 Siemens Energy-Aktien. Für das Papier ging es seit Jahresbeginn 2026 um 28.5 Prozent nach oben. Mit der Q4 2026-Bilanzvorlage von Siemens Energy wird am 11.11.2026 gerechnet.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.08.2026 / 01:58 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.08.2026 / 01:58 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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