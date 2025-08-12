RBC Capital Markets bescheinigt Outperform für Hannover Rück-Aktie

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Hannover Rück nach Zahlen zum zweiten Quartal auf "Outperform" mit einem Kursziel von 309 Euro belassen. Das operative Ergebnis liege um 5 Prozent unter der vom Unternehmen erstellten Konsensschätzung und das Nettoergebnis wegen einer niedrigeren Steuerquote um 5 Prozent darüber, schrieb Mandeep Jagpal in einer ersten Reaktion am Dienstag. Selbst nach dem Kursrückgang infolge der Enttäuschungen der Konkurrentin Munich Re in der vergangenen Woche sieht er kurzfristig weitere Verluste für die Aktie.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die Hannover Rück-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Um 10:39 Uhr rutschte die Hannover Rück-Aktie in der XETRA-Sitzung um 1.4 Prozent auf 262.00 EUR ab. Somit verfügt der Anteilsschein noch über ein Aufwärtspotenzial von 17.94 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Die Anzahl der bisher gehandelten Hannover Rück-Aktien beläuft sich auf 46’582 Stück. Seit Anfang des Jahres 2025 kletterte das Papier um 12.0 Prozent. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q2 2025 dürfte Hannover Rück am 12.08.2025 vorlegen.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2025 / 02:50 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2025 / 02:50 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.