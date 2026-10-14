adidas Aktie 11730015 / DE000A1EWWW0
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14.10.2026 14:34:44
RBC Capital Markets bescheinigt Outperform für adidas-Aktie
RBC Capital Markets hat eine eingehende Prüfung der adidas-Aktie durchgeführt. Die festgestellten Ergebnisse sind wie folgt.
Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Adidas auf "Outperform" mit einem Kursziel von 200 Euro belassen. Piral Dadhania nahm am Dienstag geringfügige Änderungen an seinen Schätzungen vor, wobei er sie aufgrund positiver Währungseffekte für 2027 und 2028 etwas nach oben revidierte.
Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der adidas-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse
Die adidas-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 14:18 Uhr verteuerte sich das Papier um 1.5 Prozent auf 155.55 EUR. Hiermit hat das Papier noch Spielraum von 28.58 Prozent nach oben bezogen auf das festgelegte Kursziel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 223’917 adidas-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten. Für das Papier ging es seit Jahresbeginn 2026 um 6.3 Prozent nach unten. Die nächsten Quartalszahlen für Q3 2026 wird adidas voraussichtlich am 29.10.2026 präsentieren.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.ch
Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2026 / 21:07 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.10.2026 / 00:45 / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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