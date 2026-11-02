RBC Bearings: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

RBC Bearings äusserte sich am 30.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 2.96 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1.90 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 15.22 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 455.3 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 524.6 Millionen USD ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch