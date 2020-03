RBC annonce des fermetures temporaires de succursales afin de ralentir la propagation de la COVID-19

La santé et le bien-être de ses employés, de ses clients et des collectivités demeurent la priorité absolue de RBC

TORONTO, le 17 mars 2020 /CNW/ - En cette période exceptionnelle, RBC suit les directives gouvernementales et met en place des solutions visant à préserver la santé et le bien-être de ses employés, de ses clients et des collectivités. À cette fin, RBC a annoncé qu'elle fermera temporairement certaines de ses succursales, à compter de cette semaine. Cela fait suite à une annonce, plus tôt aujourd'hui, de l'Association des banquiers canadiens au nom des six grandes banques canadiennes.

« Je suis extrêmement fière de la façon dont nos employés s'épaulent les uns les autres, de même que nos clients, pendant cette période sans précédent, a déclaré Katie Dudtschak, vice-présidente directrice, Services bancaires régionaux, Services bancaires aux particuliers et aux entreprises, RBC. Nous suivons les directives du gouvernement fédéral, des gouvernements provinciaux, des administrations municipales et des autorités de santé publique afin d'assurer que nous faisons tout ce qui est possible pour ralentir la propagation de la COVID-19. Nous réitérons notre engagement d'offrir les services essentiels à notre clientèle durant cette période. »

RBC détermine quelles sont les succursales qui fermeront en consultant des dirigeants locaux de la Banque, de manière à ce que les Canadiens aient accès aux services essentiels - et fiables - dont ils ont besoin. Nous accorderons une attention spéciale aux fermetures de succursales en milieu rural. Nombre des conseillers experts de RBC peuvent travailler à distance et serviront les clients par téléphone. Ils pourront notamment aider les clients dont la situation financière est affectée par la situation découlant de la COVID-19. Ces fermetures temporaires n'auront pas d'incidence sur la sécurité d'emploi des employés de RBC.

Solutions bancaires offertes

Afin de limiter la propagation éventuelle de la COVID-19, RBC demande aux clients de n'utiliser ses succursales que pour obtenir des services essentiels, et de respecter les mesures et directives des gouvernements et des autorités de santé publique.

Les GAB (guichets automatiques bancaires), l'appli Mobile RBC et Banque en direct sont des services sûrs, faciles d'utilisation et accessibles en tout temps. Les clients utilisateurs de l'appli Mobile RBC ou de Banque en direct peuvent :

consulter le solde de leurs comptes, l'historique de leurs opérations et les renseignements sur leur compte de carte de crédit RBC ;

envoyer de l'argent par Virement Interac ;

; payer des factures canadiennes ;

gérer leurs autres besoins bancaires.

Les clients peuvent également utiliser les Services bancaires par téléphone pour leurs besoins plus complexes.

« Réduire le nombre de succursales ouvertes nous permettra d'offrir à davantage de nos employés la possibilité de travailler à domicile. Nous continuerons également de prendre des précautions supplémentaires pour assurer la sécurité de nos clients et de nos employés, notamment en désinfectant plus fréquemment nos succursales et nos GAB, a ajouté Mme Dudtschak. À mesure que cette situation évolue, nous restons engagés à apporter notre soutien à nos clients et à nos employés, ainsi qu'à offrir aux Canadiens les services dont ils ont besoin durant cette période difficile. »

Heureusement, RBC fait partie du secteur bancaire le plus solide et le plus résilient au monde. Grâce à la solidité de notre capital et à notre souplesse financière, nous serons en mesure d'affronter la COVID-19.

Des renseignements à jour sur les fermetures temporaires de succursales seront bientôt disponibles sur le site Web de RBC ou au moyen du localisateur de succursales. L'affichage en succursale permettra également d'obtenir ces renseignements.

