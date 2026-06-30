Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’194 -0.2%  SPI 20’015 -0.1%  Dow 52’323 0.3%  DAX 24’996 1.5%  Euro 0.9230 0.0%  EStoxx50 6’328 1.6%  Gold 4’028 0.3%  Bitcoin 47’303 -2.6%  Dollar 0.8082 0.1%  Öl 72.9 0.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Roche149905998SpaceX156888148Partners Group2460882Zurich Insurance1107539Rheinmetall345850Idorsia36346343Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Sandisk-Aktie im Höhenflug: Analyst sieht enormes Kurspotenzial nach oben
Rohstoffe: Aktueller Marktbericht zu Gold, Öl & Co.
Align Technology-Aktie sackt ab. Brüssel prüft US-Zahntechnik-Unternehmen kartellrechtlich
Razzia-Schock in Taiwan: Super Micro Computer-Aktie im Abwärtssog - Dell wittert die Milliarden-Lücke
SpaceX bekommt Konkurrenz: Rocket Lab startet Milliardenoffensive gegen Starlink - Kursschub für Rocket Lab- und Iridium-Aktie
Suche...
Plus500 Depot

Super Micro Computer Aktie 138624448 / US86800U3023

Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

Exportverstösse? 30.06.2026 20:33:00

Razzia-Schock in Taiwan: Super Micro Computer-Aktie im Abwärtssog - Dell wittert die Milliarden-Lücke

Razzia-Schock in Taiwan: Super Micro Computer-Aktie im Abwärtssog - Dell wittert die Milliarden-Lücke

Eine Razzia im Zusammenhang mit Ermittlungen zu mutmasslichen Exportverstössen setzt Super Micro erneut unter Druck. Marktbeobachter sehen jetzt Chancen für Konkurrent Dell.

Super Micro Computer
23.55 CHF -7.13%
Kaufen Verkaufen
• Ermittlungen in Taiwan belasten Super Micro
• Dell entwickelt sich operativ und an der Börse deutlich stärker
• Weitere Behördenentscheidungen und Quartalszahlen rücken in den Fokus

Taiwanesische Ermittler haben am 29. Juni 2026 die Büros von Super Micro Computer und mehrere Standorte verbundener Firmen in Taipeh durchsucht. Die Razzia ist Teil einer ausgeweiteten Untersuchung zum mutmasslichen Schmuggel von NVIDIA-Chips nach China und trifft eine Aktie, die ohnehin auf wackligen Beinen steht.

Im NASDAQ-Handel verlor die Super Micro Computer-Aktie am Montag 8,10 Prozent auf 28,15 US-Dollar. Damit summierten sich die Verluste auf Sicht von fünf Handelstagen auf fast 16 Prozent. Am Dienstag deutete sich eine erste Gegenbewegung an: So geht es 5,35 Prozent auf 29,66 US-Dollar nach oben. Doch aus der Welt sind die Ereignisse damit noch nicht: Während Super Micro mit Ermittlern, Anwälten und verunsicherten Investoren ringt, beobachten Analysten einen klaren Profiteur des Vertrauensschadens.

Razzia mit politischer Schlagseite

Nach Angaben des Keelung District Prosecutors Office wurden die Wohnsitze von sechs Personen sowie drei Standorte verbundener Unternehmen durchsucht. Unter den Adressen war laut einem Bericht von Bloomberg auch Super Micros Niederlassung in Taiwan. Die Ermittler stützen sich auf nationale Strafnormen wie Urkundenfälschung und Untreue, die Namen der Beschuldigten wurden nicht genannt. Bereits im Mai 2026 hatte die Behörde drei Personen festnehmen und 50 Server beschlagnahmen lassen. Damals verkaufte Super Micro die Aktion noch als Kooperation gegen die unzulässige Weiterleitung von Server-Technologie. Die aktuelle Welle ist nach Bloomberg-Angaben das erste öffentliche Vorgehen Taiwans in dieser Grössenordnung gegen die Diversion von KI-Hardware nach China, nach Jahren US-amerikanischen Drucks.

Wally Liaw und der lange Schatten der März-Anklage

Der Druck auf Super Micro hatte sich bereits Anfang des Jahres aufgebaut. Am 19. März 2026 entsiegelte die US-Staatsanwaltschaft für den Southern District of New York eine Anklage gegen Super Micro-Mitgründer Yih-Shyan "Wally" Liaw sowie zwei weitere Personen wegen mutmasslicher Verstösse gegen US-Exportkontrollen. Liaw, bis dahin Senior Vice President of Business Development und Verwaltungsratsmitglied, trat noch am selben Tag zurück. Super Micro selbst ist in der Anklage nicht als Beschuldigter genannt, wie aus dem 8-K-Filing bei der SEC vom 19. März 2026 hervorgeht. Die Aktie reagierte damals mit einem Kursrutsch von 33 Prozent auf 20,53 US- Dollar an der NASDAQ. Das ist ein Niveau, das nach den jüngsten Verlusten wieder in Reichweite gerät.

Dell wittert die Lücke

Während Super Micro nachgibt, profitiert die Konkurrenz. Die Aktie von Dell Technologies legte am Montag deutlich um 3,78 Prozent auf 416,01 US-Dollar zu, auf Jahressicht hat sie die Super Micro Computer-Aktie mit einem Plus von 230 Prozent klar abgehängt.

Doch die Dell-These stützt sich nicht allein auf den Vertrauensschaden bei Super Micro. Operativ liegen die Zahlen der beiden Wettbewerber inzwischen weit auseinander. Dell meldete für das im Mai abgelaufene erste Quartal des Geschäftsjahres 2027 einen Umsatz von 43,84 Milliarden US-Dollar, ein Plus von 88 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal und rund 24 Prozent über dem Analystenkonsens. Allein KI-optimierte Server steuerten 16,13 Milliarden US-Dollar bei, ein Sprung um 757 Prozent. Der bereinigte Gewinn je Aktie kletterte auf 4,86 US-Dollar bei einem Konsens von 2,94 US-Dollar.

Den KI-Auftragsbestand bezifferte das Management zum Quartalsende auf einen Rekord von 51,3 Milliarden US-Dollar und hob die Jahresprognose 2027 auf 165 bis 169 Milliarden US-Dollar Umsatz an. Super Micro verfehlte den Konsens trotz eines Umsatzanstiegs um 122,68 Prozent auf 10,24 Milliarden US-Dollar im am 31. März beendeten Quartal des Geschäftsjahres 2026. Hinzu kommt die im Juni angekündigte Kapitalerhöhung von 7 Milliarden US-Dollar, die die Sorge vor Verwässerung der Aktionärsbasis verstärkt hat, während Dell parallel Dividende und Aktienrückkäufe bedient.

Compliance-Risiko bleibt Strukturthema

Die Razzia in Taipeh zeigt, dass die juristischen Risiken um Super Micro nicht punktuell, sondern strukturell sind. Selbst wenn die aktuellen Verfahren in Taiwan und in den USA nicht zu einer direkten Anklage des Konzerns führen sollten, dürfte das Compliance-Thema bei sicherheitssensiblen Kunden, etwa in Regierungs-, Verteidigungs- und Hyperscaler-Kontexten, am Titel haften bleiben. Genau dort verfügt Dell traditionell über die belastbareren Vertriebskanäle. Brendan Burke vom Forschungsdienst Futurum hatte bereits Ende März 2026 darauf hingewiesen, dass Super Micros Exportkrise eine seltene GPU-Allokationslücke für Dell eröffne. Die jüngste Razzia zementiert dieses Bild.

Im Blick behalten Anleger jetzt vor allem zwei Termine: das von Super Micro avisierte Update zum vierten Quartal des Geschäftsjahres 2026 mit einer eigenen Umsatzguidance von 11 bis 12,5 Milliarden US-Dollar sowie mögliche weitere Schritte der taiwanesischen und US-amerikanischen Behörden, auf die Super Micro laut Barron's noch nicht offiziell reagiert hat. Bei Dell rückt die nächste Quartalsmitteilung in den Fokus. An ihr wird sich messen lassen, ob die Investorenstory den Sprung vom KI-Server-Run auf ein anhaltend hohes Bewertungsplateau aushält.

Claudia Stephan, Martina Köhler, Benedict Kurschat, Redaktion finanzen.ch

Dieser Text dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schliesst jegliche Regressansprüche aus.

Passende Hebelprodukte

UBS Logo
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor
Long 5.003 16.50 155499187
Typ Hebel Abstand Stop Loss Valor

Weitere Links:

Super Micro-Aktie bricht ein: Milliarden-Kapitalerhöhung sorgt für Verwässerungsängste

Bildquelle: Hadrian / Shutterstock.com
In eigener Sache

Trading Signals: Merck zündet den Übernahme-Turbo

Mit dem Milliardenkauf stärkt Merck sein Life-Science-Geschäft und befeuert die Fantasie an der Börse. Zusammen mit starken Quartalszahlen und einer angehobenen Prognose verfügt die Aktie über ein starkes Momentum.

Weiterlesen!

Nachrichten zu Super Micro Computer Inc

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu Super Micro Computer Inc

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
Zu diesem Datensatz liegen uns leider keine Daten vor.
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: Woodward, Howmet & STMicroelectronics mit François Bloch

Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Woodward
✅ Howmet Aerospace
✅ STMicroelectronics

https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/

3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: Woodward, Howmet & STMicroelectronics mit François Bloch

Inside Trading & Investment

13:20 Rheinmetall: Aktienrückgang nach verlorenem Marineauftrag belastet Kursentwicklung
13:17 Julius Bär: 14.50% p.a. JB Autocallable Barrier Reverse Convertible (50%) auf ArcelorMittal
09:47 SMI vor neuer Bestmarke?
09:31 Marktüberblick: Heidelberg Materials und Deutsche Telekom unter Druck
06:09 UBS Logo UBS KeyInvest: SMI – Wird der Ausbruch bestätigt?
24.06.26 3 Knaller-Aktien im BX Musterportfolio: Woodward, Howmet & STMicroelectronics mit François Bloch
19.06.26 Raiffeisen: Aktuelle Zeichnungsprodukte - 21.00% p.a. Barrier Reverse Convertible auf Micron Technology
12.11.25 Logo WHS Quantenaktien im Fokus: Rigetti Computing & D-Wave Quantum – zwischen technologischem Fortschritt und Marktreife
mehr

Mini-Futures auf SMI

Typ Stop-Loss Hebel Symbol
Short 14’761.96 19.48 S4IBZU
Short 15’061.79 13.81 SD2BJU
Short 15’651.84 8.78 S84B7U
SMI-Kurs: 14’193.92 30.06.2026 17:30:29
Long 13’574.48 19.22 S6BJTU
Long 13’264.94 13.61 SPB9EU
Long 12’717.27 8.95 S6DBXU
Die Produktdokumentation, d.h. der Prospekt und das Basisinformationsblatt (BIB), sowie Informationen zu Chancen und Risiken, finden Sie unter: https://keyinvest-ch.ubs.com

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Deutsche Telekom-Aktie unter Druck nach strategischer Neuausrichtung von Comcast
Panik an der Börse genutzt: Papperger kontert Fregatten-Ausfall bei der Rheinmetall-Aktie mit Millionen-Deal
Microsoft-Aktie könnte schwächstem Monat seit dem Jahr 2000 verzeichnen: Das steckt hinter dem Ausverkauf
SpaceX-Aktie im Fokus: Wann die ersten Lockup-Fristen auslaufen und warum das wichtig ist
2. Quartal 2026: Die Gewinner und Verlierer des SMI im abgelaufenen Jahresviertel
Buy-Note für UBS-Aktie: Neue Analyse von Deutsche Bank AG
SMI geht mit Gewinnen in den Feierabend -- DAX beendet Handel etwas tiefer -- Gewinne an den US-Börsen -- Asiens Börsen letztlich in Grün
PHLX Semiconductor Index steigt kräftig: Anleger entdecken neue KI-Aktien neben NVIDIA
Sandoz-Aktie steigt: Wichtiger Schritt mit GLP-1-Nachahmern in den USA

Top-Rankings

2. Quartal 2026: Die Gewinner und Verlierer des SMI im abgelaufenen Jahresviertel
Das vergangene Quartal hatte für den heimischen Aktienmarkt einiges zu bieten. So entwickelten s ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
DAX Gewinner und Verlierer: Die Top Flop Aktien in Q2 2026
Welche Aktie macht das Rennen?
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
SMI Gewinner und Verlierer: Die Top Flop Aktien im Juni 2026
Welche Aktie macht das Rennen?
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.