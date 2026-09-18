Razvitie industry präsentierte Quartalsergebnisse

Razvitie industry äusserte sich am 16.09.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

In Sachen EPS wurden 0.09 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Razvitie industry 0.040 EUR je Aktie eingenommen.

Razvitie industry hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1.0 Millionen EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 28.28 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1.5 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch