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19.08.2026 06:37:00
Raytron Technology A stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Raytron Technology A präsentierte am 17.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.
Raytron Technology A hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1.68 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.450 CNY je Aktie gewesen.
Umsatzseitig wurden 2.45 Milliarden CNY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Raytron Technology A 1.41 Milliarden CNY umgesetzt.
Redaktion finanzen.ch
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