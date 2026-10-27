Raytron Technology A präsentierte Quartalsergebnisse

Raytron Technology A hat am 26.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Raytron Technology A hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2.20 CNY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0.780 CNY je Aktie gewesen.

Im abgelaufenen Quartal hat Raytron Technology A 3.05 Milliarden CNY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 97.70 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 1.54 Milliarden CNY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch