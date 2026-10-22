Raytheon Technologies gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Raytheon Technologies hat am 20.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1.89 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Raytheon Technologies ein EPS von 1.41 USD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 11.06 Prozent auf 24.97 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 22.48 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch