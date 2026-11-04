RaySearch Laboratories (B) präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

RaySearch Laboratories (B) hat am 03.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 1.90 SEK beziffert. Im Vorjahresviertel hatte RaySearch Laboratories (B) 2.09 SEK je Aktie verdient.

RaySearch Laboratories (B) hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 394.3 Millionen SEK abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 18.66 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 332.3 Millionen SEK erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.ch