Rayonier gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Rayonier hat am 05.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 0.06 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 2.63 USD je Aktie generiert.

Im abgelaufenen Quartal hat Rayonier 396.5 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 272.16 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 106.5 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch