Rayonier Advanced Materials: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Rayonier Advanced Materials veröffentlichte am 03.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 3.40 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0.070 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 383.0 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 8.55 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 352.8 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch