Rayonier Advanced Materials Aktie 24571040 / US75508B1044
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Trading-Depot
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Historisch
|Analysen
|
04.03.2026 01:49:49
Rayonier Advanced Materials Inc. Q4 Loss Rises
(RTTNews) - Rayonier Advanced Materials Inc. (RYAM) revealed Loss for its fourth quarter of -$21 million
The company's bottom line totaled -$21 million, or -$0.32 per share. This compares with -$16 million, or -$0.25 per share, last year.
The company's revenue for the period fell 1.2% to $417 million from $422 million last year.
Rayonier Advanced Materials Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: -$21 Mln. vs. -$16 Mln. last year. -EPS: -$0.32 vs. -$0.25 last year. -Revenue: $417 Mln vs. $422 Mln last year.
Nachrichten zu Rayonier Advanced Materials Inc When Issued
|
02.03.26
|Ausblick: Rayonier Advanced Materials legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
03.11.25
|Ausblick: Rayonier Advanced Materials legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)