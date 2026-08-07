Rayonier Advanced Materials: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Rayonier Advanced Materials hat am 04.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0.49 USD gegenüber -5.440 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 376.1 Millionen USD – ein Plus von 10.61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Rayonier Advanced Materials 340.1 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.ch