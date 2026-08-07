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07.08.2026 06:37:00
Rayonier Advanced Materials: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Rayonier Advanced Materials hat am 04.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.
Es wurde ein Verlust je Aktie von 0.49 USD gegenüber -5.440 USD im Vorjahresquartal verkündet.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 376.1 Millionen USD – ein Plus von 10.61 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Rayonier Advanced Materials 340.1 Millionen USD erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.ch
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