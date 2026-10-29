Raymond stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Raymond liess sich am 27.10.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Raymond die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

In Sachen EPS wurden 3.36 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Raymond 1.71 INR je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite standen 6.55 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 5.28 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch