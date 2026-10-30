Raymond Lifestyle stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Raymond Lifestyle hat am 28.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das EPS lag bei 11.08 INR. Im letzten Jahr hatte Raymond Lifestyle einen Gewinn von 12.34 INR je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 13.24 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 18.32 Milliarden INR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 20.75 Milliarden INR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.ch