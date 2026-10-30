Raymond James Financial: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Raymond James Financial äusserte sich am 28.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 3.40 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 2.95 USD je Aktie in den Büchern standen.

Der Umsatz lag bei 4.74 Milliarden USD – das entspricht einem Zuwachs von 13.48 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 4.18 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 11.91 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 10.30 USD je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig wurden 17.54 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahr hatte Raymond James Financial 15.90 Milliarden USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch