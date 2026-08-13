Raydan Food Company Registered: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Raydan Food Company Registered äusserte sich am 11.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 2.20 SAR gegenüber -1.450 SAR im Vorjahresquartal verkündet.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 83.09 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 4.2 Millionen SAR. Im Vorjahreszeitraum waren 24.7 Millionen SAR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch