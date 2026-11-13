Raydan Food Company Registered informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Raydan Food Company Registered präsentierte in der am 11.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 2.37 SAR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1.380 SAR je Aktie in den Büchern gestanden.

Mit einem Umsatz von 2.9 Millionen SAR, gegenüber 23.7 Millionen SAR im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 87.95 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.ch