Ray Sigorta öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Ray Sigorta präsentierte am 04.08.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 6.00 TRY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 8.00 TRY je Aktie vermeldet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 18.30 Prozent auf 8.38 Milliarden TRY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 7.08 Milliarden TRY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.ch