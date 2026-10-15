Ray hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Ray äusserte sich am 14.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.08.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie lag bei 7.86 JPY. Im Vorjahresviertel waren 13.99 JPY je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Ray in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 11.55 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2.93 Milliarden JPY im Vergleich zu 2.63 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.ch