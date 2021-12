Ray Dalio: Omikron-Variante könnte positiv für Aktienmarkt werden - Bargeld kein sicheres Anlagegut

• Omikron-Variante erschüttert Aktienmarkt• Sicheres und ausgewogenes Portfolio ist in turbulenten Zeiten von Wichtigkeit• Neue Virus-Variante könnte den Aktienmärkten Anschub geben

Neue Corona-Variante erschüttert Aktienmarkt

Wegen der neuen Corona-Variante Omikron kam es am diesjährigen Black Friday zu einer Erschütterung am Aktienmarkt. Weltweit kam es deshalb zu Kurseinbrüchen an den Aktienmärkten. Grund dafür waren die Sorgen der Anleger um erneute Lockdowns sowie um Einschränkungen für Unternehmen und das öffentliche Leben. Der Dow Jones Industrial rutschte zum Beispiel um ganze 900 Punkte ab und verzeichnete damit den schlechtesten Tag seit Oktober 2020. Einzig die sogenannten "Stay-at-Home-Aktien" sowie die Aktien der Impfstoffhersteller konnten positive Tendenzen verzeichnen.

Bargeld ist keine sichere Anlagevariante

Laut Ray Dalio von Bridgewater Associates sei Bargeld jedoch trotz der durch die neue COVID-Omikron-Variante ausgelösten Volatilität an den Märkten keine sichere Anlagevariante. "Bargeld ist keine sichere Anlage, ist kein sicherer Ort, weil es durch die Inflation besteuert wird", erklärt Dalio gegenüber CNBC. In turbulenten Zeiten sei es vor allem wichtig, über ein sicheres und ausgewogenes Portfolio zu verfügen. "Sie können Ihr Risiko reduzieren, ohne Ihre Rendite zu schmälern. Sie werden den Markt nicht timen können. Selbst wenn Sie ein grossartiger Market Timer wären, können die Dinge, die passieren, die Welt verändern, sodass sich das ändert, was im Markt eingepreist sein könnte", so der Gründer des weltgrössten Hedgefonds.

Omikron-Variante könnte Aktienmärkte auch ankurbeln

Der US-amerikanische Fondsmanager Bill Ackman ist der Meinung, dass die neue Virus-Variante den Aktienmärkten auch einen Anstoss geben könnte.

I should have said: bullish for the equity market, bearish for the bond market https://t.co/Kvk0t4uViA - Bill Ackman (@BillAckman) November 29, 2021

Schon im Jahr 2020 gelang es ihm, durch eine Corona-Wette ganze 27 Millionen US-Dollar zu verdienen. Auf Twitter erklärte der CEO von Pershing Square Capital nun, dass die Omikron-Variante durchaus positive Auswirkungen auf den Aktienmarkt, jedoch auch negative Auswirkungen auf den Anleihenmarkt haben könnte. Voraussetzung dafür sei jedoch, dass es bei einer Infektion mit der neuen Variante nur zu leichten bis mittelschweren Symptomen komme.

