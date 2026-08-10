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10.08.2026 06:37:00
Ravinder Heights informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Ravinder Heights veröffentlichte am 07.08.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel.
Das EPS lag bei -0.28 INR. Ein Jahr zuvor waren -0.080 INR je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 20.3 Millionen INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 12.63 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 18.1 Millionen INR in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.ch
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