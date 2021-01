Ravi Deshpande se joint à ELNA Médical à titre de chef exécutif du développement des affaires pour le Canada

Ce dirigeant expérimenté contribuera à l'importante croissance nord-américaine de l'entreprise

MONTRÉAL, le 21 janv. 2021 /CNW Telbec/ - La direction d'ELNA Médical est heureuse d'accueillir Ravi Deshpande (PharmD) en tant que chef exécutif du développement des affaires pour le Canada.

Riche parcours professionnel

« Je me réjouis fortement de l'arrivée de Ravi dans notre équipe de direction, déclare Laurent Amram, président et fondateur d'ELNA Médical. Ce dirigeant accompli nous apporte une vaste et impressionnante expérience et expertise au sein d'une organisation du Fortune 500 mondial, chef de file en distribution pharmaceutique et en solutions de soins de santé. Il facilitera la réalisation de nos projets ambitieux pour le Canada et les États-Unis. »

Ravi Deshpande a occupé divers postes de cadre chez McKesson pendant plus de 15 ans. Il a entre autres été chef de la direction stratégique de McKesson Canada et vice-président senior de Medicentres, où il a joué un rôle majeur dans l'expansion de l'empreinte canadienne de la multinationale, triplant son réseau de pharmacies grâce à plusieurs acquisitions.

Pharmacien diplômé, Ravi Deshpande a aussi travaillé dans le secteur hospitalier à Toronto et aux États-Unis en plus d'avoir été professeur adjoint en médecine en Caroline du Nord. Il a cofondé Phase 4 Health, société offrant des services aux patients, des services liés aux ordonnances et des services de consultation à l'industrie pharmaceutique. Elle a été achetée par McKesson Canada en 2005.

Groupe de dirigeants chevronnés

Installé à Toronto, il se concentrera sur le développement stratégique, les fusions et acquisitions ainsi que les partenariats pour ELNA Médical au Canada. Son rôle sera déterminant dans l'atteinte des objectifs de croissance audacieux de l'entreprise. Il s'ajoute à une équipe de dirigeants formée d'experts reconnus :

• Laurent Amram, président-fondateur d'ELNA Médical et président-fondateur des Laboratoires CDL

Cet entrepreneur dynamique et visionnaire a notamment fondé en 1993 les Laboratoires CDL, un laboratoire de diagnostic de premier plan au Canada et vitrine technologique de Roche Diagnostics. Puis, en 2016, il a implanté un réseau d'établissements de services médicaux sous la bannière ELNA Médical, vite devenu chef de file de l'industrie au Canada.

• Levi Perez, directeur général des opérations

Cet ingénieur possède plus de 40 ans d'expérience en gestion et en conseil. Il a occupé plusieurs fonctions de haut niveau, notamment à la vice-présidence de Bell Canada et Bell Sygma. De plus, il a été membre du conseil d'administration de Cognicase ainsi que du conseil exécutif de Polytechnique Montréal.

• Terry Lefebvre, chef de la direction financière

Il présente à la fois une vaste expérience et une expertise en matière de planification financière stratégique et d'excellence opérationnelle, fusions et acquisitions, gestion de trésorerie, ainsi que risque et gouvernance. Il a travaillé pendant 18 ans chez SNC-Lavalin, occupant divers postes de direction, notamment celui de chef de la direction financière de la division canadienne d'ingénierie, en plus d'avoir travaillé 10 ans à la Banque Royale.

• DrBenjamin Burko, chef de l'innovation

Pendant presque 25 ans, ce pédiatre a été directeur de cabinet et directeur médical du Centre médical Tiny Tots, plus grand centre pédiatrique ambulatoire (non hospitalier) au Canada. Il y a été à l'avant-garde de l'utilisation de la technologie pour améliorer l'administration des cabinets médicaux et les rencontres cliniques. Il a aussi coprésidé le conseil de la faculté de médecine de l'Université McGill.

À propos d'ELNA Médical

ELNA Médical est une entreprise de Montréal qui regroupe le plus vaste réseau de cliniques médicales au Canada, avec au-delà de 800 professionnels de la médecine dans 54 cliniques de soins de santé primaires et spécialisés, et de santé au travail. Active depuis 2016, elle offre les soins de santé primaires et spécialisés couverts par les régimes d'assurances santé publics. Fidèle à sa mission et à son esprit novateur, ELNA s'engage à apporter une contribution significative à la santé et au bien-être de chaque patient en lui procurant des services médicaux personnalisés, facilement accessibles et d'une qualité exceptionnelle, le tout grâce à des technologies de pointe. ELNA Médical est associée aux Laboratoires CDL, chef de file dans l'industrie des laboratoires privés au Québec.

Facebook | Instagram

SOURCE ELNA Medical