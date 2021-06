Raven stellt OMNiPOWER™-Plattform für das weltweit erste "OMNi Farm"-Unternehmen bereit

Raven Industries, Inc. (das Unternehmen; NASDAQ:RAVN), der Marktführer für autonome Landwirtschaftstechnologie, gab heute den Kauf einer zweiten OMNiPOWER™-Plattform durch Haggerty AgRobotics bekannt. Die fahrerlose Landwirtschafts- und Präzisionstechnologie von Raven bietet angesichts des zunehmenden Arbeitskräftemangels in der Landwirtschaft überzeugende Lösungen für lokale und grosse Betriebe.

The second OMNiPOWER platform will allow Haggerty AgRobotics to lead the industry as one of the first customers to implement a real-world fleet of autonomous machines. Haggerty AgRobotics will now manage a fleet of OMNi platforms with machine-to-machine connectivity through the Viper® 4+ field computer. (Photo: Business Wire)

"Die Sorge um den Arbeitskräftemangel bei unseren lokalen Landwirten hat den Bedarf an verstärkter Automatisierung und Robotik in der Landwirtschaft deutlich erhöht", sagt Chuck Baresich, Präsident von Haggerty AgRobotics.

Haggerty Creek Ltd. ist ein etabliertes Unternehmen, das Landwirte in Ontario, Kanada, mit Getreide und Pflanzenschutzmitteln beliefert und seit über einem Jahrzehnt mit Raven an der Lösung von Branchenproblemen arbeitet. Im Jahr 2020 kaufte Haggerty Creek Ltd. seinen ersten OMNiPOWER und 2021 den OMNiDRIVE, um Landwirte bei ihren betrieblichen Herausforderungen zu unterstützen. Die wachsende Nachfrage nach fahrerloser Agrartechnik als effektive Antwort auf den Arbeitskräftemangel veranlasste Baresich, Haggerty AgRobotics ins Leben zu rufen, einen Service, der sich ganz auf Autonomie, Robotik und Technologie-Automatisierung in der Landwirtschaft konzentriert.

Die zweite OMNiPOWER-Plattform wird es Haggerty AgRobotics ermöglichen, als einer der ersten Kunden, der eine echte Flotte von autonomen Maschinen implementiert, in der Branche eine Vorreiterrolle einzunehmen. Baresich wird nun eine Flotte von OMNi-Plattformen mit Machine-to-Machine-Konnektivität über den Viper® 4+-Feldcomputer verwalten. Durch die Integration der fortschrittlichen Precision-Farming-Technologie von Raven in die OMNiPOWER-Plattform wird eine nahtlose Benutzererfahrung und ein gemeinsamer Überblick über die Abdeckung in Echtzeit ermöglicht.

"Als einer der ersten Kunden dieser Technologie freuen wir uns sehr, die Raven-Lösungen für fahrerlose Landwirtschaft im grossen Stil auf den Markt zu bringen", so Baresich. "Die jüngsten Updates und Weiterentwicklungen der Technologie von Raven beeindrucken und wir haben in unserem Frühjahrsprogramm 2021 eine unglaubliche Performance erlebt. Mit dem Kauf unserer zweiten OMNiPOWER-Plattform wollen wir weiterhin an der Spitze der Kommerzialisierung autonomer Maschinen als organisierte Flotte stehen."

"Raven hat erhebliche Investitionen in unsere OMNi-Suite-Lösungen für fahrerlose Landwirtschaft getätigt", sagte Ben Voss, Raven Applied Technology Director of Sales für Nordamerika und Australien. "Es freut uns sehr, dass ein fortschrittliches, auf Agrartechnologie fokussiertes Unternehmen wie Haggerty AgRobotics mit uns zusammenarbeitet, um Autonomie- und Präzisionsanwendungen im Landwirtschaftsmarkt zu etablieren. OMNiPOWER und OMNiDRIVE machen uns beide zu Pionieren der Autonomie in der globalen Landwirtschaft."

Raven hat seine autonomen Lösungen der Marke OMNi vor weniger als einem Monat eingeführt und führt derzeit weltweit aktiv Bestellungen für OMNiPOWER und OMNiDRIVE™ aus. OMNiPOWER™ ist eine selbstfahrende Antriebsplattform, die landwirtschaftliche Geräte wie Spritzgeräte oder Streugeräte einfach ersetzen kann. Diese autonome Plattform ermöglicht es Landwirten, ohne Fahrer mehrere landwirtschaftliche Aufgaben gleichzeitig auszuführen. Ravens Weg zur Autonomie fängt mit Produkten für die Präzisionslandwirtschaft an, die die Ermüdung des Fahrers reduzieren, und geht bis zur vollständigen fahrerlosen Automatisierung der Agrartechnik.

Mit der Investition in fahrerlose Agrartechnologie entwickelt Raven weiterhin Lösungen, die Betriebskosten senken, Betriebsmittel reduzieren und die Erträge von Landwirten auf der ganzen Welt verbessern. Bestellen Sie noch heute unter RavenPrecision.com.

Über Raven Industries, Inc.

Raven Industries (NASDAQ: RAVN) hat sich der Bereitstellung innovativer, hochwertiger Produkte und Lösungen verpflichtet, mit denen grosse Herausforderungen auf der ganzen Welt gelöst werden. Raven ist ein führendes Unternehmen in den Bereichen Präzisionslandwirtschaft, hochleistungsfähige Spezialfolien und Technologien im Bereich "Leichter-als-Luft". Seit 1956 entwickelt, produziert und liefert Raven herausragende Lösungen, die dem Unternehmen die Reputation für Innovation, Produktqualität, hohe Leistung und unübertroffenen Service eingebracht haben. Weitere Informationen finden Sie unter https://ravenind.com.

Über Raven Applied Technology

Raven Applied Technology setzt sich seit Jahrzehnten für die Maximierung der betrieblichen Effizienz durch seine innovative Landwirtschaftstechnologie ein. Das autonome Produktpaket des Unternehmens, Raven Autonomy™, ist eine Erweiterung dieses Kerngeschäfts. Von Feldcomputern über Sprüh- und Pflanzersteuerungen bis hin zu GPS-Lenksystemen, Logistiktechnologie und autonomen Lösungen bietet Raven Produkte für die Präzisionslandwirtschaft, die für landwirtschaftliche Einzelhändler und Erzeuger entwickelt wurden, damit diese auch in Zukunft wettbewerbsfähig und profitabel bleiben können. Erfahren Sie mehr unter https://ravenprecision.com.

Über Haggerty Creek Ltd.

Haggerty Creek Ltd. wurde 2001 gegründet, um ein Marktbedürfnis in den vier Grafschaften Ontarios zu befriedigen, d.h. in den Grafschaften Lambdon, Middlesex, Elgin und Kent. Nördlich von Bothwell, Ontario, gelegen, bietet Haggerty Creek Lösungen für die gesamte Landwirtschaft, angefangen bei der Präzisionsanbauplanung und -ausbringung bis hin zur Getreideverarbeitung und -vermarktung. Als Reaktion auf die wachsende Nachfrage nach fahrerloser Agrartechnologie hat das Unternehmen Haggerty AgRobotics gestartet und positioniert sich damit als Pionier in einer Wachstumsbranche. Weitere Informationen finden Sie unter https://haggertycreek.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

