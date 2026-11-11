Rave Restaurant Group öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Rave Restaurant Group veröffentlichte am 09.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.05 USD. Im Vorjahresquartal waren ebenfalls 0.050 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 3.43 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 3.3 Millionen USD umgesetzt, gegenüber 3.2 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.ch