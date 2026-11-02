Raute verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Raute hat am 30.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS lag bei 0.25 EUR. Im letzten Jahr hatte Raute einen Gewinn von 0.650 EUR je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 33.58 Prozent auf 29.0 Millionen EUR aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 43.7 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch