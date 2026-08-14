Raute: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Raute hat am 12.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.33 EUR. Im Vorjahresviertel waren 0.190 EUR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite hat Raute im vergangenen Quartal 33.0 Millionen EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 24.65 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Raute 43.8 Millionen EUR umsetzen können.

Redaktion finanzen.ch