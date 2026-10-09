BMW Aktie 324410 / DE0005190003
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09.10.2026 07:28:52
Rausch bald ohne Auto?: BMW zieht offenbar Dienstwagen für AfD-Landtagspräsidenten zurück
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