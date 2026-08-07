RattanIndia Infrastructure präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

RattanIndia Infrastructure gab am 05.08.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0.11 INR. Im Vorjahresviertel waren 3.64 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde auf 18.70 Milliarden INR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 19.14 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 23.13 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.ch