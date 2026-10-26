Ratos (B) gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Ratos (B) stellte am 23.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0.83 SEK gegenüber 1.21 SEK im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 6.29 Prozent auf 4.43 Milliarden SEK. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 4.17 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.ch