Ratnaveer Precision Engineering stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Ratnaveer Precision Engineering hat am 30.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

In Sachen EPS wurden 3.24 INR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Ratnaveer Precision Engineering 3.06 INR je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite standen 3.87 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2.86 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch