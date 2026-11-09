Ratnamani Metals Tubes stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Ratnamani Metals Tubes hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 06.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 14.49 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Ratnamani Metals Tubes 19.43 INR je Aktie verdient.

Auf der Umsatzseite standen 13.48 Milliarden INR in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 11.92 Milliarden INR umgesetzt.

Redaktion finanzen.ch